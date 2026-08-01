Экономика

Немецкий ВВП вырастет на 1,1% в 2027 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Аналитики прогнозируют рост ВВП Германии на 1,1...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Аналитики ожидают, что немецкая экономика вырастет на 1,1% в 2027 году и на 1,2% в 2028-м, пишет Bloomberg. Восстановление связывают с масштабными расходами на инфраструктуру и оборону, а также с реформами, которые продвигает канцлер Фридрих Мерц. По данным агентства, во втором квартале ВВП Германии оказался лучше прогнозов, а данные за первый квартал были пересмотрены в сторону повышения.

План правительства включает ежегодное снижение налогов на €10 млрд для работников с низкими и средними доходами, изменения в пенсионной системе, на рынке труда и в бюрократической сфере. В 2026 году расходы на оборону превысят €100 млрд, а вложения в инфраструктуру составят более €50 млрд в год. Главный экономист Bank J. Safra Sarasin Карстен Юниус заявил, что реформы действительно меняют ситуацию, и назвал циклический подъем в ближайшие два года практически неизбежным.

Опрос аналитиков Bloomberg также дает прогноз роста на 0,9% по итогам 2026 года, согласно Bloomberg Economics. В то же время в публикации отмечены риски: эскалация конфликта США и Ирана может привести к росту цен на нефть и газ, а немецкие автопроизводители продолжают сокращать персонал. Volkswagen планирует убрать еще 50 тыс. рабочих мест, BMW предлагает добровольные увольнения тысячам сотрудников.

Глава Ассоциации семейных предприятий Германии Мартин Ванслебен считает, что страна теряет конкурентные преимущества: «Мы просто дороже». Экономист Bloomberg Economics Мартин Адеммер предупреждает, что инвестиции остаются низкими, а главный риск для базового прогноза — новая эскалация конфликта США и Ирана.

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