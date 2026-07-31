Google: ИИ нашел более тысячи уязвимостей Chrome и ускорил выход исправлений

Более тысячи уязвимостей в браузере Chrome обнаружил искусственный интеллект Google. Это позволило компании резко ускорить выпуск исправлений, сообщает CISOCLUB.

Google доверила ИИ поиск проблем безопасности в Chrome. Система справилась с задачей, обнаружив множество ошибок, после чего обновления стали выходить оперативнее.

Информация об этом появилась на портале CISOCLUB.