«Школьный чек» 2026: во сколько казанским семьям обойдется подготовка к 1 сентября

В Казани подготовка к новому учебному году в 2026-м влетит родителям в копеечку: сборы одного школьника оценивают в 30–60 тысяч рублей. Итоговая сумма сильно зависит от запросов семьи.

Больше всего денег съедает гардероб — на одежду и обувь уходит половина бюджета, а то и больше. Комплект для девочки стоит от 12,4 до 19,5 тысячи рублей, для мальчика — от 12,6 до 20,2 тысячи. Если заказывать вещи на маркетплейсах, есть шанс уложиться в 10–12 тысяч.

Качественный рюкзак с анатомической спинкой в магазинах обойдется в 4–7 тысяч, на маркетплейсах — от 2,5 тысячи. Канцелярия добавит к чеку еще порядка 5,4–6 тысячи. Не забываем и о скрытых расходах: рабочие тетради, букет учителю, ланч-бокс и телефон — все это может вылиться в дополнительные 8–15 тысяч.

Эксперты Финансового университета подсчитали, что минимальный набор для мальчика стоит 17,1 тысячи рублей, для девочки — 19,1 тысячи. Цены в целом растут в рамках инфляции: дневники подорожали на 25–30%, ручки — на 8,5%, а тетради в некоторых сетях даже подешевели на 5–15%.

Сэкономить помогут маркетплейсы — там дешевле на 20–30%, а также покупка канцтоваров после 5 сентября и оптовые закупки с классом. Многодетные семьи могут получить компенсацию через соцзащиту.