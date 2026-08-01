Жителей Татарстана предупредили о грозах и сильном ветре 2 августа

В субботу, 2 августа, Татарстан окажется в зоне непогоды. Местами пройдут грозы, а ветер разгонится до 15–18 метров в секунду, в Казани — до 15. Синоптики и спасатели уже распространили предупреждение.

Чтобы не пострадать от стихии, специалисты просят казанцев и жителей республики не прятаться под рекламными щитами, деревьями, дорожными знаками и линиями электропередач — при таких порывах эти конструкции могут рухнуть. Лучше переждать непогоду в здании.

Также стоит быть внимательными на улицах и дорогах, не отпускать далеко детей и по возможности помогать пожилым и больным людям. Если случилась экстренная ситуация — немедленно звоните по номеру 112.

Специалисты напоминают: даже короткая гроза может быть опасной, поэтому лучше заранее убрать с балконов вещи, которые может унести ветер.