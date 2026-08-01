Новости Татарстана

Жителей Татарстана предупредили о грозах и сильном ветре 2 августа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
2 августа в Татарстане ожидаются грозы и сильны...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В субботу, 2 августа, Татарстан окажется в зоне непогоды. Местами пройдут грозы, а ветер разгонится до 15–18 метров в секунду, в Казани — до 15. Синоптики и спасатели уже распространили предупреждение.

Чтобы не пострадать от стихии, специалисты просят казанцев и жителей республики не прятаться под рекламными щитами, деревьями, дорожными знаками и линиями электропередач — при таких порывах эти конструкции могут рухнуть. Лучше переждать непогоду в здании.

Также стоит быть внимательными на улицах и дорогах, не отпускать далеко детей и по возможности помогать пожилым и больным людям. Если случилась экстренная ситуация — немедленно звоните по номеру 112.

Специалисты напоминают: даже короткая гроза может быть опасной, поэтому лучше заранее убрать с балконов вещи, которые может унести ветер.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

18 часов назад

Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера

Интересное в Казани

день назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

уничтожение клопов в люберцах

Новости Татарстана

день назад

Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Технологии

23 часа назад

Google: ИИ нашел более тысячи уязвимостей Chrome и ускорил выход исправлений

мезотерапия волос цена москва

Технологии

день назад

Яндекс выпустил ТВ Станцию MiniLED с 4K и 144 Гц

Технологии

день назад

Робот MOBIUS научился кувыркаться через голову благодаря дугам на спине

Технологии

день назад

Российские операторы перестанут тарифицировать мессенджер МАКС с 1 августа

Технологии

день назад

Опубликован геймплейный трейлер шутера Guns of Eschaton
Экономика
16 минут назад

Общий капитал российских миллиардеров сократился более чем на $5 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров с ...

Технологии

30 минут назад

Из-за ИИ-режима Google издатели потеряли 34% переходов за год

Интересное в Казани

день назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

Технологии

час назад

Google научит Chrome обновляться без перезапуска

Новости Татарстана

2 часа назад

Остановка линии на НКНХ предотвратила взрыв при пожаре
На ремонт парковки кабмина РТ направят более ми...
Новости Татарстана
час назад

На ремонт парковки кабмина РТ направят более миллиарда

Новости России

22 часа назад

Жёлтые пятна на подушке уйдут без стирки: нужен простой раствор

Новости России

22 часа назад

Старые пластиковые карты не выбрасывайте: 6 применений дома

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане обсудили роль СМИ в освещении избирательной кампании
«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Каза...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов