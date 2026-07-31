Российские операторы перестанут тарифицировать мессенджер МАКС с 1 августа
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
С 1 августа использование мессенджера МАКС перестанет расходовать пакеты мобильного трафика у российских абонентов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба национального мессенджера.
По информации компании, операторы связи не будут взимать плату за пользование сервисом. Отправка сообщений через МАКС не станет уменьшать доступный объём интернета.
Решение вступит в силу с начала следующего месяца. Дополнительные условия для абонентов не уточняются.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец