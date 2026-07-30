Технологии

Опубликован геймплейный трейлер шутера Guns of Eschaton

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В сети появился первый расширенный геймплейный трейлер шутера от первого лица Guns of Eschaton. Это последний проект, над визуальным оформлением которого работал арт-директор Half-Life 2, Dishonored, Prey и Wolfenstein: The New Order Виктор Антонов, ушедший из жизни в 2025 году.

Сюжет игры разворачивается в альтернативной версии Америки XIX века, а главным героем выступает Безымянный стрелок. Проект сочетает в себе элементы классического шутера и жанра soulslike. Игрокам будет доступно развитие персонажа с использованием различного оружия, брони, талисманов и системы навыков.

Игра поддерживает как одиночное, так и кооперативное прохождение с интегрированной системой прогресса. Разработкой занимается студия Eschatology Entertainment. Релиз Guns of Eschaton запланирован на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК в сервисе Steam. Точная дата выхода пока остается неизвестной.

По материалам: rg.ru

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