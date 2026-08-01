Технологии

Corsair Cove: градостроительный симулятор пиратов вышел

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Вышел пиратский градостроительный симулятор Cor...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Вышел пиратский градостроительный симулятор Corsair Cove. В новой игре игроки займутся освоением морских территорий и строительством пиратского убежища.
Поселение придется возводить на скалах и холмах. Механика включает управление производственными цепочками и создание мощных кораблей.
На построенных судах можно выходить в море, исследовать неизвестные земли и сражаться с силами Короны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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