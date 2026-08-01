Corsair Cove: градостроительный симулятор пиратов вышел
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Вышел пиратский градостроительный симулятор Corsair Cove. В новой игре игроки займутся освоением морских территорий и строительством пиратского убежища.
Поселение придется возводить на скалах и холмах. Механика включает управление производственными цепочками и создание мощных кораблей.
На построенных судах можно выходить в море, исследовать неизвестные земли и сражаться с силами Короны.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец