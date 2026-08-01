Windows 11 получит настраиваемое контекстное меню

Microsoft планирует изменить контекстное меню в Windows 11, которое появляется при нажатии правой кнопкой мыши. Компания учла жалобы пользователей на медленное открытие и перегруженность этого элемента и готовит его полную переработку.

Сейчас меню заполнено ярлыками от системы и установленных программ, из-за чего возникает задержка при открытии. В обновлённом виде, как пишет Ferra, будут показываться только самые необходимые команды, а сам интерфейс станет компактным и быстрым.

Пользователи смогут сами решать, какие пункты отображать, какие скрывать и в каком порядке их располагать. Для этого в нижней части меню появится кнопка «Настроить». По словам Ferra, новая версия будет настраиваемой.

Сроки появления обновления в материале не указаны.