Windows 11 получит настраиваемое контекстное меню
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Microsoft планирует изменить контекстное меню в Windows 11, которое появляется при нажатии правой кнопкой мыши. Компания учла жалобы пользователей на медленное открытие и перегруженность этого элемента и готовит его полную переработку.
Сейчас меню заполнено ярлыками от системы и установленных программ, из-за чего возникает задержка при открытии. В обновлённом виде, как пишет Ferra, будут показываться только самые необходимые команды, а сам интерфейс станет компактным и быстрым.
Пользователи смогут сами решать, какие пункты отображать, какие скрывать и в каком порядке их располагать. Для этого в нижней части меню появится кнопка «Настроить». По словам Ferra, новая версия будет настраиваемой.
Сроки появления обновления в материале не указаны.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец