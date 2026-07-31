Как убрать жёлтые пятна с подушки без стирки: способ с содой за 45 минут

Летом подушки пачкаются быстрее: жара, пот, кожный жир, остатки крема и пыль постепенно оставляют на ткани жёлтые пятна. Сразу бросать подушку в стиральную машину рискованно — наполнитель может сбиться, потерять объём и уже не восстановиться.

Есть более мягкий способ освежить поверхность без полной стирки и химчистки. Для синтетических подушек подойдёт сухая чистка содой с лёгким распылением уксусного раствора. Главное — не промочить изделие насквозь, проверить ярлык и сначала протестировать средство на незаметном участке.

Почему на подушке появляются жёлтые пятна

Жёлтые следы на подушке чаще всего появляются из-за пота, кожного сала, кремов, средств для волос и влаги. Со временем всё это впитывается в ткань наперника и становится заметным.

Особенно быстро пятна проявляются летом, когда человек чаще потеет во сне. Если наволочка меняется редко или подушка плохо просушивается, загрязнения закрепляются сильнее.

Подушка контактирует с кожей каждую ночь, поэтому чистить её нужно не только ради внешнего вида. Пыль, влага и органические загрязнения создают неприятный запах и ухудшают ощущение свежести.

«Летом подушка пачкается быстрее, чем кажется. Иногда достаточно не стирать её целиком, а правильно убрать загрязнение с поверхности», рассказала корреспондент Город Киров Ангелина Сергеева.

Что нужно проверить перед чисткой

Перед обработкой обязательно посмотрите ярлык. Производитель обычно указывает, можно ли стирать подушку, какой режим допустим и разрешена ли влажная чистка.

Затем определите наполнитель. От него зависит способ обработки.

Синтетические подушки чаще всего лучше переносят поверхностную чистку содой и слабым уксусным раствором. Пух и перо не любят лишней влаги, поэтому для них безопаснее сухая сода. Латекс и мемори-фоам нельзя сильно мочить и выкручивать — для них подходят только очень деликатные методы.

Перед основной чисткой нанесите раствор на маленький участок ткани. Если цвет не изменился, разводов нет, запах не стал резким, можно переходить к пятну.

Почему сода помогает убрать сальные пятна

Пищевая сода работает как мягкий абсорбент. Она впитывает влагу, часть жира и запахи с поверхности ткани.

Сода не заменяет полноценную стирку, но хорошо помогает освежить подушку и ослабить свежие или средние загрязнения. После высыхания её нужно тщательно удалить пылесосом.

Уксусный раствор используют для размягчения налёта и нейтрализации части запахов. Но важно помнить: подушка должна стать слегка влажной, а не мокрой. Если залить наполнитель, можно получить сырость и новый запах.

Для каких подушек подходит метод

Для синтетических подушек способ с содой и слабым уксусным раствором подходит лучше всего. Такие наполнители обычно легче переносят поверхностную влажную обработку.

Для пуховых и перьевых подушек лучше использовать только сухую соду. Влага внутри пуха может долго не высыхать, а это риск запаха и комков.

Для латекса и мемори-фоама безопаснее брать слегка влажную ткань с солевым раствором. Эти материалы нельзя замачивать, скручивать и сильно промачивать.

Если подушка дорогая, ортопедическая или с особым наполнителем, лучше не экспериментировать и следовать инструкции производителя.

Пошаговая инструкция: сода и уксусный раствор

Снимите наволочку и хорошо встряхните подушку. Если есть пыль, сначала аккуратно пропылесосьте поверхность через чистую насадку.

Посыпьте пятна тонким слоем соды. Не нужно насыпать огромную горку: важно равномерно покрыть загрязнённую область.

В пульверизаторе смешайте 1 часть воды и 2 части 9% уксуса. Распыляйте очень умеренно, с расстояния 20–30 см. Ткань должна стать слегка влажной, но не промокнуть насквозь.

Оставьте подушку на 45 минут. За это время сода впитает часть загрязнений и запахов.

После обработки не спешите пылесосить. Подушка должна полностью высохнуть. Обычно на это уходит не меньше 2–3 часов, а иногда больше — зависит от ткани, влажности и проветривания.

Только после полного высыхания удалите соду пылесосом. Особое внимание уделите швам: там порошок задерживается чаще всего.

Как правильно сушить подушку

Лучше сушить подушку в хорошо проветриваемом месте. Можно положить её у открытого окна или вынести на балкон, если нет дождя и сильной влажности.

Солнце помогает быстрее убрать запах и влагу, но не оставляйте изделие под прямыми лучами на весь день, особенно если ткань цветная или наполнитель чувствительный.

Периодически переворачивайте подушку и слегка взбивайте её руками. Так влага уйдёт равномернее.

Нельзя убирать даже слегка влажную подушку в наволочку или шкаф. Внутри может появиться затхлый запах.

Альтернативные способы для разных пятен

Для свежих пятен можно использовать солевой раствор: 4 столовые ложки соли на 1 литр воды. Смочите чистую ткань, хорошо отожмите и аккуратно промокните загрязнение. Этот способ подходит для более деликатной обработки.

Для белой ткани с застарелыми пятнами иногда используют смесь перекиси водорода и средства для посуды в пропорции 2:1. Наносить её нужно точечно и только после теста на незаметном участке.

Для запахов можно взять слабый раствор нашатырного спирта: 1 столовая ложка на стакан воды. Работать нужно при открытом окне и не смешивать нашатырь с хлорными средствами.

Важно: не смешивайте уксус, хлор, нашатырный спирт и перекись в одной обработке. Используйте только один способ за раз и хорошо проветривайте комнату.

Как выбрать способ чистки за 30 секунд

Если подушка синтетическая и пятна заметные, подойдёт сода с лёгким уксусным распылением.

Если пятна свежие и ткань деликатная, начните с солевого раствора.

Если есть запах, но пятна слабые, можно использовать сухую соду и проветривание.

Если ткань белая, а загрязнение от косметики или кожного жира старое, допустима точечная обработка перекисью со средством для посуды.

Если подушка пуховая, лучше не мочить её и ограничиться сухой содой.

Если подушка из латекса или мемори-фоама, используйте только слегка влажную салфетку и не допускайте промокания наполнителя.

Чего нельзя делать

Не замачивайте подушку полностью, если ярлык этого не разрешает. Даже если ткань очистится, наполнитель может сбиться или начать пахнуть сыростью.

Не используйте хлорку. Она может повредить ткань, оставить резкий запах и плохо вымывается из наполнителя.

Не пылесосьте влажную подушку. Сода должна полностью высохнуть, иначе она забьётся в ткань и швы.

Не сушите подушку на батарее и не перегревайте феном. Сильный нагрев может испортить наполнитель.

Не используйте сразу несколько средств подряд. Если пятно не ушло с первого раза, лучше повторить мягкую обработку позже, а не устраивать химический эксперимент.

Как продлить свежесть подушки

Меняйте наволочку чаще, особенно летом. Если жарко, лучше делать это каждые 3–4 дня.

Используйте защитный чехол между подушкой и наволочкой. Он принимает на себя основную часть пота и кожного жира, а стирать его проще, чем саму подушку.

Регулярно проветривайте подушки. Даже 20–30 минут у открытого окна помогают убрать лишнюю влагу.

Не ложитесь спать с мокрыми волосами. Влага быстро впитывается в ткань и создаёт условия для запаха.

Раз в несколько месяцев можно проводить сухую чистку содой без уксуса — просто посыпать, оставить, высушить и пропылесосить.

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