Первые дни без наркотиков обычно воспринимаются как самая тяжелая часть пути. Человек почти не спит, испытывает тревогу, раздражение и физическую боль, а близкие ждут момента, когда он снова начнет нормально есть, разговаривать и строить планы. После детоксикации кажется, что кризис миновал.

Но именно тогда человек остается наедине с тем, что раньше заглушал веществом. Возвращаются стыд, долги, конфликты, страх и ощущение пустоты. Прежние друзья и привычные сценарии никуда не исчезают, а справляться с напряжением без наркотиков человек еще не умеет. Семья в этот момент тоже часто ошибается: одни верят обещаниям и стараются забыть произошедшее, другие переходят к проверкам, запретам и постоянному контролю.

Почему улучшение физического состояния еще не означает выздоровление? По каким признакам можно заметить приближение срыва и как близким поддержать человека, не усугубляя ситуацию? Редакция ProKazan побывала в клинике «Навигатор» в Казани и поговорила с медицинским психологом Игнашевым Романом Владимировичем. Он рассказал, почему лечение зависимости только начинается после снятия ломки и какую роль в восстановлении играют реабилитация, психологическая помощь и участие семьи.

После капельницы становится легче, но лечение только начинается

— Ломка действительно может быть тяжелым и опасным состоянием. В этот момент человеку нужны медицинское наблюдение, восстановление сна, питания и общего самочувствия. Но детоксикация убирает наркотик из организма, а зависимое мышление сохраняется.

В практике я встречаю людей, которые проходят детоксикацию каждые три месяца. После капельницы человек высыпается, начинает есть, выглядит спокойнее и обещает семье, что теперь все понял. Через некоторое время происходит новый рецидив, но родственники снова надеются, что следующая детоксикация решит проблему.

Я сравниваю ее с тушением открытого пламени. Огонь погас, но дальше нужно выяснить, почему он возник и что сделать, чтобы пожар не повторился.

После отказа человек остается наедине с тем, от чего раньше убегал

— Наркотик годами работал как универсальный регулятор состояния. Плохо, скучно, страшно или стыдно, человек употреблял. Даже радость могла стать поводом принять вещество, чтобы усилить ощущения.

После отказа возвращаются тревога, раздражение, вина, обиды, одиночество, злость и бессонница. Человек видит долги, разрушенное доверие, потерянную работу, страх супруги и боль родителей. При этом он еще не умеет выдерживать напряжение, говорить о чувствах и просить о помощи.

В клинике «Навигатор» мы помогаем пациентам заново осваивать самые обычные вещи: выстраивать режим дня, решать конфликты, отдыхать и радоваться без наркотиков. Без этой работы боль, которую человек раньше заглушал, может снова привести его к употреблению.

Старые друзья, музыка и переписки возвращают прежний сценарий

— Наркотик глубоко встраивается в жизнь. С ним оказываются связаны люди, места, музыка, переписки, деньги, ночной режим, ложь и привычные способы переживать стресс.

Если после детоксикации человек возвращается к тем же друзьям, конфликтам и бессонным ночам, вскоре появляются знакомые мысли: «Я справлюсь», «один раз можно», «мне нужно расслабиться».

Поэтому в «Навигаторе» мы работаем не только с отказом от вещества. Человеку приходится менять окружение, отношение к деньгам и работе, учиться говорить правду, выдерживать скуку и обращаться за поддержкой до того, как напряжение станет невыносимым.

Самый опасный момент наступает, когда человеку уже стало лучше

— Высокий риск рецидива сохраняется в первые недели и месяцы. Парадокс в том, что опасность часто появляется не во время ломки, а позже. Человек решает, что уже восстановился, реабилитация ему не нужна и дома он справится сам.

Дальше сценарий обычно развивается постепенно. Сначала появляется раздражительность, затем человек перестает говорить о своем состоянии, нарушает режим, отказывается от терапии и начинает врать по мелочам. Потом возвращаются старые друзья и резкое недовольство жизнью: все скучно, ничего не радует, никто не понимает.

Срыв начинается начинается с возвращения старого мышления и изоляции.

Семья может поддерживать лечение или невольно поддерживать зависимость

— Одни родственники стараются забыть произошедшее, закрывают долги и верят очередным обещаниям. Другие переходят к проверкам телефона, подозрениям и допросам. В первом случае человек избегает ответственности, во втором снова погружается в стыд, ложь и напряжение.

Я советую семьям смотреть на действия, а не на слова. Помогают ясные границы, спокойное общение, семейная терапия и общий план профилактики срыва. Родственникам важно поддерживать лечение, не давать деньги на продолжение болезни и не пытаться контролировать каждый шаг.

Без реабилитации человек часто движется по замкнутому кругу: детоксикация, несколько недель трезвости, возвращение к прежней жизни и новый рецидив. Поэтому мы в клинике «Навигатор» называем детоксикацию дверью в лечение. Настоящая работа начинается после нее, когда человеку приходится учиться жить трезво, восстанавливать отношения и брать ответственность за свою жизнь.

Зависимость редко заканчивается после одной детоксикации и обещания больше не употреблять. Пока человек возвращается в прежнюю среду, остается один на один со стыдом, тревогой и тягой, риск нового срыва сохраняется. Чем дольше семья пытается справиться только запретами, контролем или очередными капельницами, тем дольше повторяется один и тот же круг.

Если вы замечаете, что близкий человек снова становится замкнутым, раздражительным, возвращается к старым друзьям, отказывается от помощи или начинает лгать по мелочам, не стоит ждать нового употребления. В клинике «Навигатор» помогают пройти детоксикацию, продолжить лечение зависимости, выстроить реабилитацию и подключить к восстановлению семью.

Записаться на консультацию можно по телефонам

8 (843) 216-00-93 и 8 (800) 500-32-15. Адрес клиники «Навигатор»: Казань, улица Магистральная, 77а.

Официальный сайт.

лечение наркозависимости в Казани, реабилитация наркозависимых в Казани, помощь наркозависимым в Казани, детоксикация при наркозависимости, лечение зависимости после детоксикации, психологическая помощь при зависимости, профилактика рецидива наркозависимости, признаки срыва у наркозависимого, помощь родственникам наркозависимого, клиника Навигатор Казань, лечение наркотической зависимости, отказ от наркотиков