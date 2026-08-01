Новости Татарстана

Четверть посылок в Татарстане оформляют онлайн через Почту России

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Почти каждая четвертая посылка в Татарстане теперь оформляется через интернет. За первое полугодие 2026 года жители и предприятия создали онлайн 26% отправлений — это заметный шаг в сторону цифровых почтовых сервисов. Личный кабинет на сайте Почты России или мобильное приложение позволяет оформить посылку без визита в отделение. Не нужно заполнять бумажные бланки и стоять в очереди: заказ создается за пару кликов, а затем передается курьеру или в пункт выдачи. Рост популярности онлайн-сервисов отражает общий тренд: люди хотят управлять отправлениями со смартфона. Компании тоже активно подключаются к этой схеме, экономя время на логистике. Четверть посылок, оформленных удаленно, — уже не эксперимент, а повседневная практика.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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