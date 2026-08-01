Технологии

Из-за ИИ-режима Google издатели потеряли 34% переходов за год

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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ИИ-режим Google привел к сокращению переходов на сайты издателей из поисковой выдачи: за год их количество упало на 34%, а у небольших сайтов — до 60% за два года. Такие данные приводит Axios. К маю месячная аудитория ИИ-режима превысила миллиард пользователей.

ИИ-режим всё чаще отвечает на запросы сам, а готовый ответ показывается в выдаче, поэтому необходимость открывать сайт отпадает. Это явление называют «нулевым кликом». Сильнее всего оно отразилось на малых и средних медиа: старые SEO-приёмы работают хуже, ИИ-блоки занимают верхние позиции, охваты снижаются, рекламные бюджеты пересматриваются, а способы монетизации ищутся заново.

Издатели перестраивают работу: делают ставку на прямые рассылки, адаптируют контент под генеративные алгоритмы и заключают лицензионные соглашения с разработчиками ИИ.

Параллельно в Google Earth отключили функцию генерации изображений Nano Banana менее чем через сутки после запуска. Пользователи создавали фотореалистичные сцены по спутниковым снимкам, что нарушает правила. Инструмент вернут после усиления защиты, сообщает «Самара онлайн 24».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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