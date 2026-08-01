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В Татарстане очистят более 38 километров рек по нацпроекту

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане по нацпроекту очистят более 38 км ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане приступили к оздоровлению водоемов: в этом году планируют очистить более 38 километров рек. Работы уже идут в Набережных Челнах и Казани. В порядок приводят Мелекес, Чаллинку и Ноксу.

Это часть большого федерального проекта «Вода России», который входит в нацпроект «Экологическое благополучие». Подрядчикам предстоит убрать мусор, донные отложения и лишнюю растительность. Местами реки сильно заросли, так что работы хватает.

Специалисты сейчас выходят на участки. Всего в программе — более 38 километров водных объектов. Растянутся они на несколько месяцев, чтобы горожане могли видеть результат уже в этом сезоне.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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