В Татарстане очистят более 38 километров рек по нацпроекту

В Татарстане приступили к оздоровлению водоемов: в этом году планируют очистить более 38 километров рек. Работы уже идут в Набережных Челнах и Казани. В порядок приводят Мелекес, Чаллинку и Ноксу.

Это часть большого федерального проекта «Вода России», который входит в нацпроект «Экологическое благополучие». Подрядчикам предстоит убрать мусор, донные отложения и лишнюю растительность. Местами реки сильно заросли, так что работы хватает.

Специалисты сейчас выходят на участки. Всего в программе — более 38 километров водных объектов. Растянутся они на несколько месяцев, чтобы горожане могли видеть результат уже в этом сезоне.