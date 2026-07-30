Технологии

Робот MOBIUS научился кувыркаться через голову благодаря дугам на спине

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Инженеры из США и Швейцарии создали эксперимент...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Инженеры из США и Швейцарии создали экспериментального двуногого и двурукого робота MOBIUS, который может перекатываться через голову, используя защитные дуги на спине. Этот манёвр стал одной из ключевых особенностей новинки, позволяющей ей эффективно передвигаться в сложных условиях.

Помимо перекатов, MOBIUS способен ходить, ползать и подтягиваться на руках, что делает его универсальным средством передвижения. Дуги на спине защищают корпус при опрокидывании и служат опорой для выполнения акробатических движений.

Подробности о разработке опубликованы на сайте N + 1. Робот находится на стадии экспериментального образца, и его будущее применение пока не раскрывается.

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