Технологии

Сбер открыл регистрацию в осеннюю ГигаАкадемию для преподавателей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сбер открыл регистрацию на осеннюю ГигаАкадемию...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сбер открыл регистрацию на осенний сезон ГигаАкадемии для преподавателей вузов и колледжей. Всего доступно 6300 мест, из них 6000 — на направлении по генеративному искусственному интеллекту. Подать заявку можно с 7 по 20 сентября.

Программа разделена на три трека. На треке «Генеративный ИИ в учебной и научной работе» педагогам расскажут о применении больших языковых моделей при подготовке занятий, учебных материалов и научных текстов, а также об этике и академической честности. Участники трека «ИИ-агенты» познакомятся с автономными и мультиагентными системами и соберут собственного агента на no-code-платформе. Направление по устойчивому развитию охватывает ESG-трансформацию бизнеса, управление рисками и ответственное финансирование.

В новом сезоне преподаватели получат доступ к восьми реальным кейсам СберУниверситета 2026 года, основанным на бизнес-задачах Сбера. К ним прилагаются методические материалы и сценарии для интеграции в студенческие занятия. Отдельно тема образования в эпоху ИИ будет затронута в «Лектории Сбера» на Всемирном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

По словам управляющего директора, руководителя дирекции академических партнерств Сбербанка Ольги Цукановой, искусственный интеллект меняет подходы к работе и обучению, поэтому банк помогает преподавателям быстрее осваивать технологии. Генеральный директор СберУниверситета Наталья Осипчук считает, что ИИ нужно воспринимать не только как помощника, но и как драйвер трансформации образования и менеджмента.

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