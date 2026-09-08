Технологии

DLSS 5 запустили на двух RTX 5060 Ti: возвращение SLI

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На двух RTX 5060 Ti запустили DLSS 5 в режиме в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Возвращение SLI реализовали на паре видеокарт RTX 5060 Ti, запустив на них DLSS 5. Первая карта занята классической обработкой графики в игре, вторая отвечает исключительно за работу DLSS 5.

Выделение нейронного рендеринга на отдельную GPU позволяет первой карте выдавать почти ту же производительность, что и без активации DLSS 5.

Таким образом, вторая видеокарта берёт на себя все вычисления DLSS, из-за чего основная не теряет в скорости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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