DLSS 5 запустили на двух RTX 5060 Ti: возвращение SLI

Возвращение SLI реализовали на паре видеокарт RTX 5060 Ti, запустив на них DLSS 5. Первая карта занята классической обработкой графики в игре, вторая отвечает исключительно за работу DLSS 5.

Выделение нейронного рендеринга на отдельную GPU позволяет первой карте выдавать почти ту же производительность, что и без активации DLSS 5.

Таким образом, вторая видеокарта берёт на себя все вычисления DLSS, из-за чего основная не теряет в скорости.