DLSS 5 запустили на двух RTX 5060 Ti: возвращение SLI
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Возвращение SLI реализовали на паре видеокарт RTX 5060 Ti, запустив на них DLSS 5. Первая карта занята классической обработкой графики в игре, вторая отвечает исключительно за работу DLSS 5.
Выделение нейронного рендеринга на отдельную GPU позволяет первой карте выдавать почти ту же производительность, что и без активации DLSS 5.
Таким образом, вторая видеокарта берёт на себя все вычисления DLSS, из-за чего основная не теряет в скорости.
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