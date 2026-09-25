Технологии

Определитель номера «Яндекса» встроили в прошивку Huawei Nova 16s

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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«Яндекс» интегрировал свой определитель номера прямо в операционную систему Huawei Nova 16s. О новом смартфоне китайской компании и работе сервиса на нём сообщила российская компания, передаёт ТАСС. Предзаказ на Nova 16s и Nova 16s Pro в России открывается 24 сентября.

Оба аппарата работают на пользовательском интерфейсе EMUI версии 16.0, и определитель «Яндекса» встроен в систему. Информация о звонящем появляется в системном уведомлении на экране, а пожаловаться на нежелательный вызов можно из журнала вызовов. Отключить функцию, по заверению компании, можно в настройках.

Для работы определителя нужны актуальная версия приложения «Яндекс — с Алисой AI» и доступ в интернет. Номера сервис берёт из базы, в которой 160 млн записей, и умеет отмечать в том числе полезные звонки. По словам «Яндекса», Nova 16s стал первым смартфоном в России со встроенным определителем номера компании, позже он появится и на других новых устройствах бренда, а масштабировать решение планируют на технику сторонних производителей.

Масса моделей — около 199 г у Nova 16s и 218 г у Nova 16s Pro, диагональ дисплея — 6,68 и 6,84 дюйма соответственно. Обе версии предлагаются с 256 или 512 Гб хранилища, номинальная ёмкость аккумулятора одинаковая — 6 800 мАч. Nova 16s доступен в белом, светло-голубом, чёрном и «переливающемся голубом» цветах, Pro-версия — в светло-голубом, чёрном и «переливающемся голубом».

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