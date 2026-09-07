Экономика

Объемы российского СПГ в ЕС снизились, поставки продолжаются

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что поста...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума, что российский сжиженный природный газ по-прежнему поступает в Евросоюз. Однако объемы поставок сейчас несопоставимо меньше прежних.

Дипломат отметил, что доля России в газовом балансе ЕС ранее достигала 40%, но текущая ситуация изменилась.

В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и СПГ. Полный запрет на закупку СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

Ранее Грушко подчеркивал, что отказ от российского газа ударил по экономике европейских стран и благосостоянию их граждан.

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