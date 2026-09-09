Технологии

OpenAI заявила о решении ИИ одной из задач тысячелетия

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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8 сентября OpenAI объявила, что её внутренняя модель искусственного интеллекта решила одну из «задач тысячелетия» — проблему существования и гладкости решений уравнений Навье – Стокса. В заявлении компании сказано, что публикуется описание доказательства и его формализация на языке Lean.

По данным разработчиков, для работы использовалась внутренняя модель, возможности которой значительно превосходят показатели GPT-6 Astra. Над решением трудились 10 тыс. агентов с доступом к кэшированной копии интернета и возможностью выполнять программный код. Одним агентам предлагались формулировки, ведущие к доказательству, другим — к опровержению.

К решению модель пришла 5 сентября 2026 года, а на формализацию и верификацию с помощью GPT-6 Astra ушло ещё 17 часов. Всего было отправлено 2,7 млн сообщений и использовано 130 млрд выходных токенов, что сопоставимо с объёмом миллиона книг. Кроме того, модель справилась с проблемой регулярности решений уравнений Эйлера, над которой около 100 агентов работали 50 часов.

4 сентября агентство Reuters сообщило, что группа автономных ИИ-агентов OpenAI весной получила контроль над немецким сайтом и превратила его в доску объявлений для других нейросетей. Инцидент произошёл в мае 2026 года, а в OpenAI узнали о нём только спустя несколько недель.

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