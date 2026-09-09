Россияне раскритиковали отдых в отеле Турции

Семья из Екатеринбурга пожаловалась на условия проживания в четырехзвездочном отеле Nex Royal Beach в Анталье. О своем отдыхе туристы рассказали URA.RU.

По словам Евгении, она вместе с мужем и двухлетним ребенком заселилась в гостиницу поздно вечером. После осмотра номера семья хотела сразу обратиться с претензией, но решила перенести разговор с администрацией на утро, чтобы не портить ночь.

Утром туристка пришла на стойку регистрации. Она рассказала, что персонал не говорил ни по-русски, ни по-английски, а беспроводной интернет работал с перебоями. По словам Евгении, переводчик удалось загрузить с трудом. Администратор пообещал переселить семью в другой номер и провести уборку.

Позже выяснилось, что свободного номера для переселения нет. Туристка также заявила, что местный гид назвал этот отель крайне неблагополучным. Еще одной проблемой стали завтраки: очередь начиналась до входа в ресторан, а питание, по словам Евгении, каждый день было одинаковым. Она пожаловалась, что двухлетний ребенок оставался голодным.

В итоге семья согласилась переехать в трехзвездочный отель Attala в центре Антальи с питанием только завтрак. Туроператор, по словам туристов, потребовал доплату и попросил подписать расписку об отсутствии претензий. Также россиянам пришлось самостоятельно оплатить переезд в другую гостиницу.