iPhone 18: возможны чип A20, 9 или 12 ГБ памяти и 24-Мп камера

Эксперт по сертификации Алексей Тюльпин 9 сентября рассказал «Известиям», что iPhone 18 по сравнению с iPhone 17 может получить новый процессор A20, оперативную память объёмом 9 или 12 ГБ и 24-мегапиксельную фронтальную камеру. Эти данные предварительные.

По словам специалиста, чип A20 будет производиться по 2-нанометровому техпроцессу, тогда как A19 использует 3 нанометра. Увеличенная память нужна для работы функций Apple Intelligence. Базовая модель сохранит экран 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц, но Apple может улучшить яркость и энергоэффективность панели.

Кроме того, Apple планирует заменить модем Qualcomm на собственный чип C2. Перед выходом на российский рынок устройства проходят обязательную сертификацию: проверку на соответствие техрегламенту Таможенного союза 020/2011, защиту IP68 по ГОСТ 14254-2015, безопасность аккумулятора по ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 и получают маркировку EAC.

Портал Axios 26 августа сообщил, что на презентации новой линейки iPhone 18 впервые будет представлена складная модель смартфона. Презентация состоится в 10:00 по тихоокеанскому времени (21:00 мск).