Эксперты оценили эффект новых условий семейной ипотеки

Изменения программы семейной ипотеки нацелены на повышение адресности этой меры господдержки. Такую оценку эксперты приводят в комментарии Российской газете. Ключевая новация — увеличение максимальной суммы кредита для семей с двумя и более детьми: по мнению специалистов, это даст возможность приобретать более просторные квартиры.

Гендиректор Фонда Институт развития экономики Александр Пузанов такие изменения только приветствует. По его словам, более просторное жилье создает условия для рождения новых детей, а семья должна улучшать жилищные условия тогда, когда в этом возникает реальная потребность, а не откладывать пополнение из-за стесненных бытовых обстоятельств. Эксперт связывает это с демографическими задачами, стоящими перед страной.

Мощным демографическим стимулом программу называет исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. Он напоминает: решение о рождении ребенка во многом зависит от ощущения финансовой и бытовой стабильности, а доступное жилье — один из ее ключевых элементов. При этом, оговаривается Преображенский, сама по себе ипотечная программа не может решить все демографические задачи, однако она снижает один из наиболее существенных барьеров для молодых семей.