Новости Казани

На Халтурина в Казани ежедневно помощь получают 100–120 человек

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Пункт помощи на улице Степана Халтурина в Казани ежедневно принимает от 100 до 120 нуждающихся. Об этом сообщили в «Приюте человека». С начала 2026 года здесь выдали 100 тысяч единиц одежды. Проект охватывает шесть регионов России, где открыто 43 точки, 14 из них работают в Казани.

Горячее питание в этих точках получают более 3,6 тысячи человек ежедневно. В помещении на Степана Халтурина, 10, площадью 304 квадратных метра оборудовали кухню, пункты выдачи еды и одежды, а также вещевой и продуктовый склады. В один из таких пунктов заглянул мэр Казани Ильсур Метшин.

Проекту помогают обычные горожане. Кто-то приносит одежду и другие вещи, кто-то становится волонтером. Пресс-секретарь «Приюта человека» Айгуль Амирова рассказала: однажды девушка привезла целую машину пастилы, а другая — «ГАЗель» новых джинсов.

Поддерживает приют и «Нэфис Косметикс»: посетителям выдали стиральные порошки, гели для стирки, кремы и другие необходимые вещи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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