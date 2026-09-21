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Ученые подтвердили наличие тайных комнат рядом с саркофагом Тутанхамона

Служба новостей Автор статьи
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Почти сто лет считалось, что гробница Тутанхамона, открытая Говардом Картером в 1922 году, полностью изучена. Однако новые технологии позволили заглянуть сквозь камень. Исследовательская группа во главе с Мамдухом эль-Дамати представила доказательства наличия скрытых камер за ее стенами.

Ключевым инструментом стала микрогравиметрия, примененная к памятнику впервые. Она показала участки с пониженной плотностью породы, что характерно для полостей. Данные также были сопоставлены с результатами независимых экспедиций прошлых лет. Ученые отмечают два наиболее вероятных места расположения новых залов, хотя соединительные коридоры пока остаются умозрительной реконструкцией.

Поиск ведется в рамках теории египтолога Николаса Ривза, согласно которой юный Тутанхамон был похоронен во внешних комнатах более раннего и обширного царского комплекса, принадлежавшего Нефертити. Ранее Захи Хавасс заявлял об обнаружении останков царицы, но их идентификация остается предметом споров. Следующим шагом должно стать бурение небольших отверстий для введения эндоскопов внутрь предполагаемых помещений, сообщает "Самара Онлайн 24".

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