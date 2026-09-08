Nintendo показала трейлер и назвала дату выхода ремейка Ocarina of Time

Вечером 8 сентября 2026 года Nintendo в рамках The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct представила трейлер ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time и объявила точную дату выхода — 5 ноября 2026 года. Игра выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch 2.

В ролике показали обновлённый игровой процесс. Ремейк получил полностью переработанную графику, более детализированное окружение и современные эффекты освещения, при этом Nintendo старается сохранить структуру и атмосферу оригинала. Теперь прыжки Линка выполняются по нажатию отдельной кнопки, а не автоматически, появилась свободная камера, а переходы в некоторые магазины и помещения сделали бесшовными.

Загрузочные переходы в отдельных важных местах, включая выход на поле Хайрула, оставили намеренно — ради ощущения оригинальной Ocarina of Time. Разработчики также переработали взаимодействие с окариной: некоторые мелодии можно будет напеть в микрофон, а для этого Nintendo готовит отдельный аксессуар в форме настоящей окарины. Оригинальная игра вышла на Nintendo 64 в 1998 году, а в июне 2026-го ремейк впервые показали коротким кинематографическим роликом без полноценной демонстрации геймплея.

В честь 40-летия серии Nintendo также представила специальную Nintendo Switch 2 с символикой The Legend of Zelda. Консоль поступит в продажу 29 октября 2026-го, вместе с ней выйдут тематические Pro Controller и чехол. Сама игра в комплект специальной версии консоли не входит.