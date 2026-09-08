Технологии

Nintendo показала трейлер и назвала дату выхода ремейка Ocarina of Time

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Вечером 8 сентября 2026 года Nintendo в рамках The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct представила трейлер ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time и объявила точную дату выхода — 5 ноября 2026 года. Игра выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch 2.

В ролике показали обновлённый игровой процесс. Ремейк получил полностью переработанную графику, более детализированное окружение и современные эффекты освещения, при этом Nintendo старается сохранить структуру и атмосферу оригинала. Теперь прыжки Линка выполняются по нажатию отдельной кнопки, а не автоматически, появилась свободная камера, а переходы в некоторые магазины и помещения сделали бесшовными.

Загрузочные переходы в отдельных важных местах, включая выход на поле Хайрула, оставили намеренно — ради ощущения оригинальной Ocarina of Time. Разработчики также переработали взаимодействие с окариной: некоторые мелодии можно будет напеть в микрофон, а для этого Nintendo готовит отдельный аксессуар в форме настоящей окарины. Оригинальная игра вышла на Nintendo 64 в 1998 году, а в июне 2026-го ремейк впервые показали коротким кинематографическим роликом без полноценной демонстрации геймплея.

В честь 40-летия серии Nintendo также представила специальную Nintendo Switch 2 с символикой The Legend of Zelda. Консоль поступит в продажу 29 октября 2026-го, вместе с ней выйдут тематические Pro Controller и чехол. Сама игра в комплект специальной версии консоли не входит.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

Интересное в Казани

4 часа назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат

условия которые не нравятся тараканам

Не у нас

20 часов назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Гид по Казани

3 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

ремонт аудиотехники в Новосибирске

Кулинария

день назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Не у нас

6 часов назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Кулинария

день назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке

Кулинария

20 часов назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Кулинария

день назад

Гречка осталась со вчера: добавляю фарш и отправляю в духовку — гарнир превращается в новое блюдо
Новости Казани
55 минут назад

В Липецке стартовал финал конкурса учителей родного языка с участием казанцев

В Липецке стартовал финал конкурса «Лучший учит...

Кулинария

час назад

Тушеная капуста получается водянистой и бледной: одна привычка мешает ей нормально приготовиться

Полезное

4 часа назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

Новости Татарстана

2 часа назад

После капремонта за 258 млн школа в Тукаевском районе впечатлила Ахметова

Новости Казани

3 часа назад

Остановочный ремонт на «Казаньоргсинтезе» сделает факелы ярче
Из-за угрозы обрушения Мергасовский дом в Казан...
Новости Казани
час назад

Из-за угрозы обрушения Мергасовский дом в Казани могут разобрать и воссоздать

Технологии

3 часа назад

Утекли эскизы складного смартфона Motorola с широким экраном

Технологии

4 часа назад

Студия «ГетДевелопмент» анонсировала FPS «Квантовый контроль» с релизом в 2029

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане шесть церквей и две мечети обретут статус памятников
Тишина входит в стоимость: где под Казанью отды...
Интересное в Казани
6 дней назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты