Экономика

Индексация тарифов ЖКХ с июля 2027 года прогнозируется в 11%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В макропрогнозе Минэкономразвития указана индек...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Минэкономразвития РФ опубликовало макропрогноз, в котором приводится динамика индексации тарифов ЖКХ. С 1 июля 2027 года она прогнозируется на уровне 11%, с 1 июля 2028 года — 8,6%, с 1 июля 2029 года — 7,6%. Документ размещен на сайте министерства.

В прогнозе также указано, как могут измениться цены на энергоресурсы. Конечная цена на электроэнергию, как ожидается, вырастет на 14,4% в 2027 году, на 12,1% в 2028 году и на 10,1% в 2029 году. Оптовые цены на газ увеличатся соответственно на 10,4%, 7,4% и 7,0%.

Индексация тарифов будет формироваться исходя из показателя инфляции и прогнозируемых темпов изменения цен в сфере газоснабжения и электроэнергии. Параметры будут дифференцироваться по субъектам РФ в зависимости от региональных условий.

В 2025 году Минэкономразвития прогнозировало, что индексация цен на коммунальные услуги в 2026 году составит 9,9%. Также оно ожидало рост совокупного платежа граждан за ЖКУ на 8,7% в 2027 году и на 7,1% в 2028 году, а темп роста цены электроэнергии для населения — 11,3% в 2026 году, 8,6% в 2027 году и 9,1% в 2028 году.

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