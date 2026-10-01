Китай остановил экспорт нефтепродуктов ради собственного рынка
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Китайские нефтеперерабатывающие предприятия приостановили поставки нефтепродуктов в регионы за пределами Гонконга и Макао до получения дальнейших указаний из Пекина, сообщает Bloomberg. Экспортеры сняли часть октябрьских партий, отмена затронула в том числе бензин и дизель.
Китай как крупнейший покупатель в Азии отдает приоритет собственному рынку. Такое решение связано с длительной турбулентностью на глобальных энергетических рынках, что привело к изменению приоритетов в распределении ресурсов. Решение может привести к изменению цен на нефтепродукты как на международном, так и на внутреннем рынке Китая, а также повлиять на логистику и цепочки поставок для компаний, зависимых от китайских поставок. В материале это объясняют стремлением к обеспечению энергетической безопасности и стабильности в условиях глобальной нестабильности.
Ранее аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов выразил мнение, что в ближайшее время в европейских государствах можно ожидать обострения топливного кризиса. По его словам, новые пути импорта топлива не помогут Европе исправить ситуацию.
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