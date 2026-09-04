Технологии

OpenAI представила GPT-6 Astra и заявила о начале эры AGI

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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OpenAI представила модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra. Президент компании Грег Брокман назвал релиз «сменой поколений» и заявил, что модель открывает «эру AGI» — общего искусственного интеллекта, сообщает Axios.

Для обучения Astra использовали более 100 тыс. графических процессоров на площадке Stargate в Техасе. Это первый случай, когда процесс контролировали другие ИИ-модели. OpenAI также присвоила модели уровень Critical по кибербезопасности: потенциально она способна находить и использовать неизвестные уязвимости без участия человека.

На презентации Astra продемонстрировала многозадачность: отформатировала юридический договор, создала 3D-игру, искала еду и бронировала теннисный корт. Модель умеет заполнять онлайн-формы, обновлять данные в CRM, планировать календарь, создавать сайты и тестировать ПО. По данным компании, она улучшила математический результат о простых числах, установила рекорды в ряде научных тестов и набрала 98% в FrontierMath Tier 4, 99,9% в ARC-AGI-3 и 100% в ExploitBench.

Первыми Astra получат организации в рамках программы OpenAI Daybreak Access. В ближайшие дни модель станет доступна пользователям ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise и разработчикам через API. OpenAI называет её «самой интеллектуальной моделью в мире».

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