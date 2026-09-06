Новости Казани

Воронку, похожую на смерч, увидели в небе над Казанью

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Жители Казани заметили в небе воронкообразное о...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казанцы заметили в небе над городом воронкообразное облако, по форме напоминающее смерч. Кадры с необычным природным явлением быстро разлетелись по соцсетям: на них видно, как из грозовой тучи вытягивается узкая воронка. В этот момент на Казань обрушился ливень — очевидцы снимали затопленные дороги, а порывы ветра ломали ветки деревьев.

На опубликованных кадрах видно, как узкая воронка тянется от основания облака. Подтверждений, что она дошла до земли и стала полноценным смерчем, пока нет. Между тем МЧС Татарстана накануне предупреждало о грозах в Казани 6 сентября. По прогнозу, порывы ветра могли достигать 18 метров в секунду, местами по республике — до 20.

Также спасатели предупреждают: ночью и утром 7 сентября в Татарстане возможны сильные дожди, в некоторых районах — туман. При интенсивных осадках рекомендуется по возможности воздержаться от поездок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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