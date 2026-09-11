Карту рельефа дна затопленного карьера составили в Режевском заказнике

В Режевском природно-минералогическом заказнике завершился первый этап исследования дна затопленного карьера. Специалисты охраняемой территории совместно с компанией «Практик-НЦ» подготовили подробную карту рельефа, где перепады глубин составляют от 3 до 55 метров.

Съёмку вели двумя российскими эхолотами марки «Практик». Компания «Практик-НЦ» занимается выпуском гидроакустического оборудования. Один прибор работает без проводов и помогает быстро ориентироваться на воде, второй предназначен для открытых участков и промеров подо льдом; совместное использование позволило собирать данные непрерывно.

О завершении первого этапа проинформировала пресс-служба правительства Свердловской области. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов отметил, что в заказнике сложная водная экосистема, а точное знание рельефа дна важно для грамотного природопользования и безопасности. Он также подчеркнул, что сотрудничество с отечественным производителем продемонстрировало способность российского оборудования решать задачи высокого уровня сложности в столь специфических условиях.

Карта привязана к навигационным точкам. На дне зафиксированы резкие перепады: самый заметный уступ отмечен при изменении глубин с 35 до 55 метров, также найдены ровные площадки на глубине 9–13 метров для тренировочных спусков и мелководье у пляжа до 15 метров. Датчики также показали плотность и неоднородность донных отложений, а директор Режевского заказника Артём Сергушин сообщил, что данные лягут в основу обновлённой батиметрической карты и помогут безопасно проводить водолазные спуски, планировать научные экспедиции и сборы дайверов.