В Прикамье лесную таксацию переведут на цифровые двойники и ИИ

В Пермском крае для оценки лесных ресурсов начали использовать цифровые двойники — 3D-модели участков. Местная ИТ-компания предложила проводить таксацию, то есть комплексную оценку потенциала леса, с помощью новых технологий.

Для сбора данных исследователи купили беспилотник с лидаром — лазерным сканером. Аппарат летает над массивами на высоте птичьего полета и сканирует территорию, а специальная программа обрабатывает эти данные и строит точную 3D-модель — цифровой двойник.

Дальше модель анализирует искусственный интеллект. Директор ИТ-компании Альберт Васильев пояснил, что нейросеть работает с цифровой картой леса, где отражены границы участков и запасы древесины. ИИ определяет координаты и характеристики каждого дерева: высоту, диаметр, породу и другие параметры, важные для управления лесным хозяйством.

Раньше такой «подеревный» учет вели вручную. По мнению эксперта, новая технология снизит затраты на оценку ресурсов и подготовку участков к рубке на 15-30 процентов, а крупные лесопользователи могут заинтересоваться ИТ-продуктом.