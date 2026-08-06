Экономика

В Москве на каждый проданный метр приходится 14,1 кв. м непроданного жилья

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Московский рынок новостроек: на каждый проданны...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В первом полугодии 2026 года на рынке новостроек Москвы на каждый реализованный квадратный метр приходилось 14,1 кв. м нераспроданного предложения. Как подсчитали в компании «Метриум», этот показатель на треть выше, чем годом ранее.

Сопоставимые расчеты представили в Est-a-Tet: за январь–июнь 2025 года экспозиция на столичном рынке новостроек сократилась на 3% — до 3,14 млн кв. м, а продажи упали на 31,8% — до 1,29 млн кв. м. Среднемесячный объем реализации составил 215,7 тыс. кв. м.

Коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин пояснил, что при сохранении текущего спроса на распродажу выставленных в июне 2026 года площадей уйдет 14 месяцев вместо 12 годом ранее. В Est-a-Tet срок реализации всего имеющегося предложения оценивают в 14,5 месяца, тогда как год назад показатель не превышал 10 месяцев.

По мнению аналитиков «Метриума», такие пропорции превращают московский рынок новостроек из рынка продавца в рынок покупателя.

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