Технологии

Telegram вернулся в App Store

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Мессенджер Telegram вернулся в магазин приложений Apple после того, как пропал из него по всему миру. Представители компании подтвердили, что приложение снова появилось в App Store.

В сообщении Telegram указано: «Telegram восстановлен в App Store и вскоре снова станет доступен всем пользователям». Причину исчезновения компания не раскрыла.

Ранее агентство Reuters писало, что страница приложения в App Store выдавала сообщение «Запрашиваемая страница не найдена», а сам мессенджер отсутствовал в каталоге магазина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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