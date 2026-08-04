Telegram вернулся в App Store

Мессенджер Telegram вернулся в магазин приложений Apple после того, как пропал из него по всему миру. Представители компании подтвердили, что приложение снова появилось в App Store.

В сообщении Telegram указано: «Telegram восстановлен в App Store и вскоре снова станет доступен всем пользователям». Причину исчезновения компания не раскрыла.

Ранее агентство Reuters писало, что страница приложения в App Store выдавала сообщение «Запрашиваемая страница не найдена», а сам мессенджер отсутствовал в каталоге магазина.