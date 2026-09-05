Аналитики ждут сохранения ключевой ставки на 14% 11 сентября

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 14% годовых по итогам заседания 11 сентября. Такой сценарий основной: ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова оценивает его вероятность в 60%. Альтернативный вариант — снижение показателя на 0,25 процентного пункта до 13,75%, шансы которого эксперт считает 40%.

Смягчение денежно-кредитной политики после десяти подряд снижений ставки может приостановиться. Мильчакова отмечает, что в пользу паузы выступают вторая волна топливного кризиса, подорожание бензина, инфляционные ожидания россиян и ослабление рубля. За снижение ставки говорит замедление инфляции — в июле она опустилась до 5,98% с 6,02%, а в августе три недели подряд была дефляция потребительских цен.

Финансовый аналитик Bitbanker Марина Алленых также не ждет решительных шагов от ЦБ. По ее словам, ставка либо останется на текущем уровне, либо снизится на 0,25 п.п. Она напомнила, что президент Путин называл высокую ставку осознанным решением для макроэкономической стабильности, подчеркнув, что инфляция в годовом выражении составляет 6,3%.

Решение регулятора может отразиться на курсе рубля. При жестком сигнале ЦБ рубль способен укрепиться, считает Мильчакова. Дополнительную поддержку национальной валюте окажет сокращение ежедневных транзакций по бюджетному правилу с 6,5 до 2,5 млрд рублей в период с 7 сентября по 6 октября, полагает генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. Она прогнозирует доллар в коридоре 83–89,5 рубля, евро — 96–103 рубля, юань — 12,3–13,2 рубля.