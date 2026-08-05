Новости Казани

Из Казани в Дубай запустят прямые авиарейсы с 27 октября

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
С 27 октября «Победа» начнет летать из Казани в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казань стала третьим городом России, откуда лоукостер «Победа» полетит в Дубай. Прямые рейсы стартуют 27 октября — перелеты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и четвергам. В воздух поднимутся Boeing 737-800.

До сих пор «Победа» летала в ОАЭ только из Москвы и Краснодара. Теперь к ним присоединится столица Татарстана. Это значит, что казанцам не придется делать пересадки, чтобы добраться до Эмиратов.

Перевозчик также открывает новые направления из Уфы и Екатеринбурга. Из Уфы самолеты полетят с 25 октября, по пятницам и воскресеньям. Из Екатеринбурга — с 26 октября, по понедельникам и субботам. На всех маршрутах будут использовать ту же модель самолета.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, продажи билетов уже открыты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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