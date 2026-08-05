Татарстан направит 778 млн рублей на субсидирование авиарейсов

В 2026 году Татарстан направит на субсидирование региональных авиарейсов 778 млн рублей. Соответствующий перечень маршрутов утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта — в него вошли 40 направлений в города России.

Вылеты будут выполняться из аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Деньги на поддержку перевозчиков пойдут из республиканского бюджета. Субсидии выделяются ежегодно в рамках программы повышения транспортной доступности. Авиакомпаниям компенсируют часть затрат, что позволяет сохранять и развивать маршрутную сеть.

Порядок предоставления субсидий курирует Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Кстати, водным перевозчикам республика уже перечислила 66,1 млн рублей субсидий.