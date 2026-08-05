Технологии

GTA 3 вышла в браузере: без установки на любых устройствах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
GTA 3 стала доступна в браузере. Игра запускает...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В браузере запустили GTA 3. Игру адаптировала команда разработчиков, которая ранее портировала Vice City.

По словам команды, новая веб-версия работает на самых современных веб-технологиях и доступна без установки практически на любых устройствах.

В основе проекта лежит прошлогодний порт Vice City. Разработчики использовали те же технологии, чтобы обеспечить запуск GTA 3 в браузере.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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