GTA 3 вышла в браузере: без установки на любых устройствах
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В браузере запустили GTA 3. Игру адаптировала команда разработчиков, которая ранее портировала Vice City.
По словам команды, новая веб-версия работает на самых современных веб-технологиях и доступна без установки практически на любых устройствах.
В основе проекта лежит прошлогодний порт Vice City. Разработчики использовали те же технологии, чтобы обеспечить запуск GTA 3 в браузере.
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