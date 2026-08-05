Технологии

«Азимут А4» сканирует четыре отпечатка пальцев одновременно

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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«Азимут», входящий в госкорпорацию Ростех, представил сканер «Азимут А4», который автоматически распознаёт личность по отпечаткам пальцев. Устройство соответствует международным стандартам и подходит для регистрации, проверки и идентификации человека, сообщает Ferra.

Сканер работает в формате 4+2: он считывает одновременно четыре пальца одной руки или два больших пальца. Такое оборудование можно использовать в пунктах пограничного и миграционного контроля, при оформлении биометрических паспортов и в работе правоохранительных органов.

«Азимут А4» интегрируется с дактилоскопической информационной системой, которая обрабатывает базы данных объёмом в сотни миллионов записей. Скорость обработки достигает 300 тысяч сравнений в секунду, а точность поиска — почти 100%. Доступ к системе открыт через веб-интерфейс, включая мобильные устройства.

В линейке также представлены модели «Азимут АР», «Азимут А1» и «Азимут А2», предназначенные для сканирования ладони и отдельных отпечатков.

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