Швы на обоях не будут расходиться: как правильно клеить стыки на годы

После ремонта особенно обидно видеть, как через несколько недель ровная стена начинает «раскрываться»: швы расходятся, края отходят, а возле батареи или окна появляются заметные щели. Чаще всего проблема не в самих обоях, а в подготовке стен, сквозняках и неправильном клее.

Чтобы стыки держались годами, важно не торопиться. Грунтовка, подходящий состав, закрытые окна и аккуратная прокатка валиком решают больше, чем дорогой рулон обоев.

Почему расходятся швы на обоях

У обоев есть слабое место — стык полотен. Именно там чаще всего проявляются ошибки: клей лег неравномерно, стена впитала влагу, край пересох, а сквозняк ускорил высыхание.

Если основание не загрунтовано, клей уходит в стену пятнами. В одних местах он держит хорошо, в других почти не работает. Сначала это незаметно, но через несколько недель край начинает отходить.

«Переклеивала стену трижды — швы расходились снова. Знакомый мастер спросил: “Ты стены грунтовала?” Оказалось, я пропустила главный шаг», — рассказала корреспондент «Город Киров» Ангелина Сергеева.

По словам автора, после грунтовки и повторной поклейки стена стоит уже два года без разошедшихся швов.

Главная причина — отсутствие грунтовки

Грунтовка нужна не для галочки. Она связывает пыль, уменьшает впитываемость стены и помогает клею работать равномерно.

Если клеить обои прямо на штукатурку, шпаклевку или старое рыхлое основание, стена может забрать влагу из клея слишком быстро. В результате полотно не успевает нормально сцепиться, а стыки первыми начинают отходить.

Лучше наносить грунтовку в два слоя. Первый укрепляет основание, второй выравнивает впитываемость. Каждый слой должен полностью высохнуть.

«80% успеха при поклейке обоев — это подготовка стены. На плохом основании даже дорогой клей не спасет стыки», — пояснил мастер-отделочник Сергей Орлов.

Сквозняки и температура портят стыки

После поклейки обоев нельзя сразу открывать окна, включать кондиционер на обдув или устраивать активное проветривание. Резкий поток воздуха сушит края быстрее, чем середину полотна.

Из-за этого обои могут сжиматься неравномерно. Особенно заметно это на бумажных полотнах и в местах рядом с окнами, дверями, батареями и наружными стенами.

Оптимальные условия — температура около 18–22 °C и умеренная влажность. Окна лучше держать закрытыми минимум сутки, а для тяжелых виниловых или флизелиновых обоев — до двух суток.

Батареи в отопительный сезон тоже могут мешать. Если стык проходит рядом с радиатором, он пересыхает быстрее, поэтому его нужно особенно тщательно промазывать и прокатывать.

Неправильный клей тоже дает щели

Клей нужно подбирать под тип обоев. Для бумажных, флизелиновых и виниловых полотен используют разные составы и разные способы нанесения.

Для флизелиновых обоев чаще промазывают стену, для бумажных — само полотно, для тяжелых виниловых может потребоваться усиленный клей. Если взять неподходящий состав, стыки будут держаться хуже.

Вреден и избыток клея. Когда его слишком много, он выдавливается из шва, высыхает пленкой, пачкает поверхность и мешает краям лечь ровно.

Наносить клей нужно по инструкции производителя. Особенно важно тщательно промазывать края, но без толстых комков.

Неровные стены усиливают проблему

Если стена волнистая, с ямками, буграми или пылью, обои не прилегают плотно. Между полотном и основанием остаются микрозазоры.

В таких местах клей не распределяется нормально. Сначала полотно может выглядеть ровно, но после высыхания и усадки стык начнет отходить.

Перед поклейкой нужно удалить старые покрытия, зашпаклевать трещины, зачистить бугры и убрать пыль. Основание должно быть сухим, прочным и ровным.

Особое внимание — углам. Если угол кривой, не стоит заводить в него целое полотно с надеждой «натянуть». Лучше сделать аккуратный подрез и стыковку по технологии.

5 правил, чтобы швы не расходились

Первое правило — грунтовать стены. Не один раз наспех, а полноценно, с высыханием каждого слоя.

Второе — не клеить при сквозняке. Окна, балконные двери и кондиционер должны быть закрыты, пока обои сохнут.

Третье — выбирать клей под конкретный тип обоев. Универсальные составы не всегда подходят для тяжелых полотен.

Четвертое — промазывать края внимательнее середины. Именно край должен хорошо сцепиться со стеной.

Пятое — прокатывать стыки специальным валиком. Он прижимает кромку, выгоняет воздух и помогает клею распределиться тонким ровным слоем.

Как правильно разглаживать обои

После приклеивания полотно разглаживают от центра к краям. Движения должны напоминать «елочку»: сначала вниз по середине, затем диагонально к краям.

Так воздух и лишний клей выходят наружу, а не остаются под полотном. Если пузырь не убрать сразу, позже он может подтянуть стык.

Для разглаживания используют мягкий шпатель, чистую ткань или специальную щетку. Жесткие предметы и сильное давление могут повредить рисунок или фактуру.

Стыки прокатывают отдельно, без чрезмерного нажима. Важно прижать край, но не выдавить весь клей наружу.

Что делать, если швы уже разошлись

Если край отошел немного, его можно аккуратно подклеить. Сначала участок очищают от пыли и старых сухих комков клея.

Затем под край тонко наносят клей для стыков. Он продается в тюбиках, гуще обычного и удобен для точечного ремонта. После нанесения край прижимают и прокатывают валиком.

Если специального клея нет, иногда используют небольшое количество ПВА. Но наносить его нужно очень тонко, иначе он может оставить следы или сделать участок жестким.

Для задубевших краев лучше сначала слегка увлажнить обои чистой влажной тканью, чтобы они стали пластичнее. Тереть и тянуть полотно нельзя.

Как закрыть большой зазор между полотнами

Если щель заметная, простого подклеивания может быть мало. В этом случае выручит заплатка из остатков обоев.

Нужно подобрать фрагмент с совпадающим рисунком, аккуратно вырезать тонкую полоску или часть узора и вклеить ее в зазор. Работать лучше острым ножом и металлической линейкой.

На однотонных обоях ремонт заметить сложнее. На обоях с крупным рисунком придется тщательно подгонять узор.

Если остатков рулона нет, можно попробовать замаскировать щель мебелью, декором, молдингом или узкой декоративной планкой. Но это уже не ремонт стыка, а визуальное решение.

Лайфхак с утюгом: когда он помогает

Обещанный прием используют только осторожно и не на всех покрытиях. Если стык свежий или недавно подклеенный, тепло может помочь активировать клей, а легкий пар — сделать край мягче.

На стык кладут влажную хлопковую тряпку и проводят по ней горячим утюгом 5–10 секунд. Затем участок сразу прижимают сухой тканью или валиком.

Но этот способ обязательно нужно проверить на незаметном месте. Некоторые обои боятся нагрева: винил может деформироваться, фактурный слой — испортиться, а рисунок — потерять вид.

Не стоит применять утюг на дорогих дизайнерских, текстильных, вспененных и очень тонких бумажных обоях без теста. Если есть сомнения, безопаснее использовать клей для стыков и валик.

Почему стыки расходятся рядом с батареей

Зона возле радиатора — самая сложная. Там тепло сушит клей быстрее, а обои постоянно переживают перепады температуры.

Перед поклейкой участок за батареей и рядом с ней нужно особенно хорошо загрунтовать. Клей наносят аккуратно, но тщательно, без сухих краев.

После приклеивания стык лучше прокатать валиком и проверить через 10–15 минут. Если край начал отходить, его нужно сразу прижать повторно.

В отопительный сезон батарею по возможности стоит немного прикрыть или снизить нагрев, пока обои сохнут. Иначе край может пересохнуть раньше, чем успеет схватиться.

Чего нельзя делать при поклейке обоев

Нельзя клеить обои на пыльные, влажные или непрочные стены. Даже идеальный клей не удержит полотно на рыхлом основании.

Нельзя открывать окна «чтобы быстрее высохло». Быстрая сушка как раз и провоцирует расхождение швов.

Нельзя растягивать обои при стыковке. Пока полотно мокрое, оно может поддаться, но после высыхания сожмется и образует щель.

Нельзя тереть стык жесткой губкой. Можно повредить кромку, снять рисунок или растянуть материал.

Почему этот способ стоит запомнить

Идеальные швы на обоях начинаются не с ловкости рук, а с подготовки. Ровная сухая стена, два слоя грунтовки, правильный клей и отсутствие сквозняков дают результат, который держится годами.

Если стык уже разошелся, его можно спасти клеем для стыков, валиком и аккуратным прогревом через влажную хлопковую ткань. Но утюг применяют только после теста на незаметном участке.

Главный вывод простой: обои не любят спешки. Чем спокойнее проходит поклейка и высыхание, тем меньше риск, что через месяц края начнут отходить. А значит, ремонт будет радовать не первые две недели, а долгие годы.

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