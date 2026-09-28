Число объявлений о продаже АЗС в России выросло в 5,5 раза за пять лет

За последние пять лет количество объявлений о продаже автозаправочных станций в России увеличилось в 5,5 раза, при этом сам факт объявления не означает состоявшейся сделки. На продажу выставляются не только одиночные независимые АЗС, но и сети, которые избавляются от наименее рентабельных объектов. Причины обычно две: желание заработать на перспективном бизнесе или стремление уйти от убыточного предприятия. Если такой объект не удается продать, он с высокой долей вероятности будет закрыт, что сказывается на обеспечении топливом регионов без крупных сетевых станций. Сокращение числа игроков ведет к снижению конкуренции и если не к росту цен, то к удержанию их на высоком уровне.

По данным «ОМТ-Консалт», в 2025 году количество АЗС в России сократилось на 1,6%, а в первой половине этого года снижение продолжилось еще на 1%. В значительной степени исчезали мобильные АЗС (контейнерные). Ко второй половине 2026 года в стране насчитывалось около 28 тыс. заправок, из них чуть более 23,4 тыс. — классические АЗС, продающие бензин и дизель и не являющиеся мобильными. Доля независимых игроков — около 65%, больше всего их на востоке и юге России, однако по объемам продаж бензина и дизеля они обеспечивают только 30% рынка. Топливо для своих станций независимые АЗС в основном приобретают мелким оптом — в сегменте, где этим летом был зафиксирован наибольший рост цен и происходили перебои с поставками.

Процесс затрагивает и крупных игроков. На прошлой неделе на продажу или в аренду были выставлены действующие АЗС, земельные участки под бизнес вдоль федеральных трасс и производственные площадки компании «Башнефть-Розница». География объектов охватывает Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую, Владимирскую, Московскую, Рязанскую и Смоленскую области, а также республики Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Чувашия и Марий Эл. Ранее стало известно о продаже непрофильных АЗС «Газпрома» и «Лукойла»; на сайте последнего до сих пор висят объявления о продаже восьми АЗС. Кроме того, одна из крупнейших независимых сетей АЗС «Трасса» столкнулась с долговым кризисом и может получить внешнее управление или уйти с молотка. Всего на торговых площадках сейчас продается около 170 АЗС.

Зампред Комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич в беседе с «РГ» заметил, что говорить о массовой распродаже не совсем уместно: топливный ретейл представляет собой неоднородное конкурентное пространство. Нехватка топлива в первую очередь сказалась на независимых АЗС, часть таких станций фактически перестала работать, отсюда и представление о переполненности рынка. Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин связывает ситуацию со снижением маржинальности АЗС и проблемами с доступностью топлива: биржевые цены на бензин и дизель выросли на 30-37%, в мелкооптовом сегменте еще выше, поэтому розница оказалась в более тяжелом положении, чем субсидируемая нефтепереработка. Дополнительный фактор — снижение нормативов обязательных продаж для крупных нефтяных компаний: чем ниже норматив и чем серьезнее послабления по внебиржевым сделкам, тем меньше топлива доступно трейдерам, а потери несут независимые АЗС. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает перераспределение собственности на розничном рынке ожидаемым: в основном из бизнеса выходят частные владельцы одиночных заправок или небольших сетей с низкой эффективностью, а крупные компании оптимизируют неприбыльные точки и реструктурируют сети. По его мнению, сокращение числа заправок вряд ли серьезно отразится на топливном секторе, так как они все равно стояли пустые, а при улучшении поставок число частных АЗС снова вырастет, особенно если сохранятся высокие цены. Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», член экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрий Гусев отмечает, что продать АЗС сейчас едва ли возможно — это нужно было делать в позапрошлом году, когда бизнес был выгоден; проблема не в попытках продажи, а в отсутствии понимания, насколько нужны все эти заправки. Приоритеты внутреннего топливного рынка, по его словам, определены: обеспечить сетевые заправки крупных компаний, сельхозпроизводителей и промышленные предприятия, а не независимые сети. Станкевич добавляет, что ситуация 2026 года показала хаотичное развитие розничной торговли топливом: нет квалифицированного представления о достаточном количестве АЗС, системное планирование не ведется, поэтому многие муниципалитеты даже в Центральной России не имеют исправно работающих станций; исправлять ситуацию нужно, как в электроэнергетике и теплоснабжении, где схемы размещения объектов регулярно обновляются правительством.