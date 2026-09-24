Технологии

РНФ и РКС ускорят внедрение научных разработок в спутниковую отрасль

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Российский научный фонд и холдинг «Российские космические системы» провели вторую экспертную сессию. Её цель — ускорить интеграцию разработок российских учёных в ракетно-космическую отрасль и создать новые решения в области дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщила пресс-служба РНФ, информацию также приводит портал Ferra.

На встрече грантополучатели РНФ и технические специалисты РКС обсудили, что российские учёные могут предложить для технологических потребностей «Российских космических систем». В частности, рассматривались разработки на базе ИИ для тематической обработки космических снимков, новые методы сжатия информации на борту спутников, радиолокационные технологии и другие решения для сферы ДЗЗ.

Соглашение о сотрудничестве между РНФ и РКС было подписано на ПМЭФ-2026. Первое обсуждение прошло в июле 2026 года и показало высокий интерес РКС к научным заделам фонда. Руководитель управления стратегического развития и кооперационных связей РНФ Андрей Щербинин отметил, что стороны перешли от разговоров о трансфере технологий к системной «сверке часов» между наукой и промышленностью.

Генеральный директор РКС Дмитрий Автайкин подытожил, что прямой диалог с учёными — рабочий инструмент для создания дорожной карты каждого перспективного проекта. По его словам, обратная связь показывает, что нужно доработать и какие параметры критичны, а это снижает долю сложнореализуемых проектов и увеличивает шансы на внедрение.

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