МРОТ в России с 2027 года вырастет до 28 935 рублей

Минимальный размер оплаты труда в России с 2027 года увеличится на 1 тыс. 842 рубля и достигнет 28 тыс. 935 рублей. Это рост на 6,8% к нынешним 27 тыс. 93 рубля, о чем на заседании правительства сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, такое повышение соответствует прогнозному росту зарплат в следующем году. Задачу довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году ранее поставил Владимир Путин, и Силуанов заявил, что эта цель будет выполнена.

На заседании прозвучали и другие параметры бюджета. Страховые пенсии в 2027 году повысят дважды, а средняя пенсия по старости к концу года составит около 29,9 тыс. рублей. Дефицит федерального бюджета на 2027 год заложен примерно на уровне 2% ВВП, и для этого Минфин подготовил меры консолидации, чтобы показатель не нес рисков.

Базовая цена нефти определена в 50 долларов за баррель: расчеты велись по консервативному прогнозу, чтобы при снижении цен не возникало рисков, а излишки направлялись в ФНБ. Кроме того, со стороны бюджетной политики, как отметили в Минфине, сделано все возможное, чтобы у Центробанка была возможность смягчать денежно-кредитную политику.