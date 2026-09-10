Доцент Финансового университета: мошенники собирают данные без взлома
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что для получения личных сведений мошенникам не всегда нужен взлом устройств. Информацию они могут черпать из открытых источников, утечек и социальных сетей. Об этом он рассказал NEWS.ru.
По словам Щербаченко, особую опасность представляют открытые источники. Из них можно узнать имя человека, место жительства и работы, контакты родственников и даже фотографии. Эти данные собирают по частям: одна публикация расскажет о трудовой деятельности, другая — о планируемых отпусках, а учетные записи членов семьи добавят недостающие детали.
Эксперт также отметил, что утечки возникают из-за взломов компаний, которые происходят вследствие пробелов в информационных системах или недостатков в программном обеспечении. Кроме того, много сведений можно получить, перехватив доступ к электронной почте или учетной записи в соцсети.
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