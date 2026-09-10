Технологии

Доцент Финансового университета: мошенники собирают данные без взлома

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что для получения личных сведений мошенникам не всегда нужен взлом устройств. Информацию они могут черпать из открытых источников, утечек и социальных сетей. Об этом он рассказал NEWS.ru.

По словам Щербаченко, особую опасность представляют открытые источники. Из них можно узнать имя человека, место жительства и работы, контакты родственников и даже фотографии. Эти данные собирают по частям: одна публикация расскажет о трудовой деятельности, другая — о планируемых отпусках, а учетные записи членов семьи добавят недостающие детали.

Эксперт также отметил, что утечки возникают из-за взломов компаний, которые происходят вследствие пробелов в информационных системах или недостатков в программном обеспечении. Кроме того, много сведений можно получить, перехватив доступ к электронной почте или учетной записи в соцсети.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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