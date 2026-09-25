Экономика

Налог 17% на Мальдивах для туроператоров РФ грозит снижением турпотока

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
АТОР обратилась к властям Мальдив из-за налога ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ассоциация туроператоров России направила официальное обращение министру туризма и авиации Мальдивской Республики Мохамеду Амину. Поводом стали вступающие в силу с 1 октября 2026 года изменения налогового законодательства страны: налог на товары и услуги по ставке 17% распространяется на иностранных поставщиков туристического продукта, в том числе на компании, не имеющие места деятельности на Мальдивах. Об этом сообщает пресс-служба АТОР, передает ТАСС.

В ассоциации считают такую конструкцию неприемлемой: новый механизм фактически приводит к обложению налогом маржи российского туроператора, который уже платит налоги в России. Российские компании приобретают услуги мальдивских отелей по стоимости, уже включающей местные налоги, а маржа формируется на территории РФ. Дополнительное налогообложение этой маржи означает сбор с бизнеса, который сегодня за собственный счет обеспечивает продвижение Мальдив на российском рынке, контрактуя отели и авиаперевозку и вкладываясь в продвижение направления.

Кроме того, для проверки маржи российских компаний мальдивским налоговым органам потребовался бы доступ к их финансовой отчетности, договорам и расчетам на территории РФ, что невозможно, поскольку эти процессы регулируются исключительно российским законодательством. АТОР призвала правительство Мальдив исключить маржу российских туроператоров из-под действия нового механизма и приостановить соответствующие требования до урегулирования вопроса. Также ассоциация направила обращение министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой провести оперативные консультации с мальдивской стороной и довести до нее позицию российского туроператорского сообщества.

По оценке АТОР, требования по фактически двойному налогообложению делают мальдивское направление менее конкурентоспособным по сравнению с другими премиальными курортами и могут привести к снижению турпотока.

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