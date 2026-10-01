Минфин заложил в проект бюджета дивиденды на 838,4 млрд в 2027 году
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Поступления в федеральный бюджет от дивидендов в 2027 году Минфин России оценивает в 838,4 млрд рублей. Такие цифры содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы; документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС.
В дальнейшем министерство ожидает роста этой статьи доходов: в 2028 году - до 914 млрд рублей, в 2029 году - до 986 млрд рублей.
Отдельно в материалах приводится оценка за 2026 год - 807,6 млрд рублей. Для сравнения: по итогам 2025 года поступления от дивидендов составили 1,004 трлн рублей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец