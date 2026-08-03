В Кукморском районе мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения
В селе Лельвиж Кукморского района во время тушения частного дома пожарные нашли тело 50-летнего мужчины. Огонь перекинулся на надворные постройки, поэтому спасатели работали по повышенному рангу.
Предварительная причина трагедии — неосторожное курение. Сигарета могла тлеть долго и вспыхнуть уже после того, как её выбросили.
Спасатели в очередной раз напоминают: не курите в доме и рядом с легковоспламеняющимися вещами. В жилье стоит поставить пожарный извещатель, держать под рукой огнетушитель и не перегружать проводку. Спички нужно прятать от детей, а всех родных научить, как вести себя при пожаре. Телефон вызова — 101.
Ранее из горящей многоэтажки в Челнах спасли 10 человек: там горели мебель и вещи на площади 12 квадратных метров.
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