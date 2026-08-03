Tau Robotics запустила уборку гуманоидными роботами в Сан-Франциско за $30 в час

В Сан-Франциско стартап Tau Robotics начал оказывать платные услуги по уборке с помощью гуманоидных роботов. Сейчас машины работают не полностью автономно: их действия контролируют операторы. Услуга стоит $30 в час, а доступ к ней пока получают только участники пригласительной программы, заявки принимаются на сайте проекта.

Первая коммерческая фаза посвящена уборке жилья и офисов. По мнению компании, квартиры хорошо подходят для обучения роботов, потому что сильно отличаются друг от друга и требуют решать множество неопределённых ситуаций. В дальнейшем Tau Robotics рассчитывает превратить эти машины в универсальных домашних помощников. Пока в проекте задействованы три робота — Chelsea, Elon и Tony.

Отдельно сообщается о приостановке в Нью-Йорке проекта с человекоподобным роботом Салли стоимостью около 60 тысяч долларов: он предназначался для обучения старшеклассников программированию, искусственному интеллекту и робототехнике. Проект остановили после протестов из-за связей производителя Realbotix с RealDoll, которая делает гиперреалистичные куклы и роботов для взрослых. В Realbotix отвергли обвинения в том, что Салли — модифицированная секс-кукла, и заявили, что образовательное и взрослое направления разделены и имеют независимые команды.