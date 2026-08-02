Технологии

Квантовые технологии внедряют в энергосети Китая после испытаний в Хэфэе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Китай расширяет применение квантовых технологий...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Китай расширяет применение квантовых технологий в энергетике после испытаний на подстанции в Хэфэе провинции Аньхой. Пилотный проект, запущенный в ноябре 2024 года, стал первым системным применением таких решений в электросетях.

За 18 месяцев квантовые системы помогали выявлять дефекты оборудования, отслеживать температуру, влажность и слабые частичные разряды, которые могут привести к авариям. Также технологии использовали для поиска повреждений в материалах и защиты каналов связи с помощью квантового шифрования.

На объекте применялись квантовые сенсоры для измерения параметров линий электропередачи и алмазная технология точного измерения тока. По оценке разработчиков, она может сократить ошибки учёта электроэнергии более чем на 500 тыс. кВт·ч в год.

Для моделирования работы сети использовали китайский сверхпроводниковый квантовый компьютер Origin Wukong. Полученные результаты планируют применить в новых проектах модернизации энергосистем, сообщает Ferra.ru.

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