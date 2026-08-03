Первый интернет-червь: как эксперимент Морриса обрушил сеть

В 1988 году аспирант Корнеллского университета Роберт Моррис запустил программу, которая стала первым компьютерным червем в истории. Она самостоятельно распространялась между компьютерами и за сутки нарушила работу значительной части интернета, поразив тысячи машин. Об этом сообщает издание TechInsider.

Червь использовал уязвимости в Unix-системах: ошибки почтового сервиса, доверительные связи и слабые пароли. Моррис не планировал вреда, а хотел показать недостатки защиты, однако дополнительный механизм, игнорировавший каждый седьмой положительный ответ о заражении, заставлял программу копировать себя многократно. В результате системы перегружались и выходили из строя.

По оценкам ФБР, пострадали около 6000 из примерно 60 000 компьютеров, включая Гарвард, Принстон, Стэнфорд и NASA. На восстановление одной организации уходило до 53 тысяч долларов, а общий ущерб оценили от 100 тысяч до нескольких миллионов. В 1989 году Моррису предъявили обвинение по Закону о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях, суд назначил три года условно, 400 часов общественных работ, штраф 10 050 долларов и оплату расходов на надзор.

Атака изменила подход к безопасности: DARPA поручило создать центр координации реакции на уязвимости. Позже Моррис защитил докторскую, стал профессором MIT и сооснователем Y Combinator, а его стартап Viaweb лег в основу Yahoo Store.