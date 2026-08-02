Технологии

Как Цукерберг создал Facebook* и бросил Гарвард ради стартапа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Марк Цукерберг запустил TheFacebook в 2004 году, будучи студентом Гарварда. Сервис начинался с одного сервера, который обходился в 85 долларов в месяц, и уже к декабрю того же года привлёк миллион активных аккаунтов. После этого Цукерберг ушёл в академический отпуск и больше не вернулся к учёбе.

До Гарварда будущий основатель Meta** увлекался программированием: в 12 лет написал ZuckNet для обмена сообщениями между домом и стоматологическим кабинетом отца. Позже он обучался у преподавателя, посещал компьютерный курс в колледже Mercy, а в академии Phillips Exeter вместе с одноклассником Адамом Д’Анджело создал программу для подбора музыки. Разработкой заинтересовались в Microsoft, но сделка не состоялась.

В Гарварде Цукерберг изучал информатику и психологию. Первым его проектом стал CourseMatch — сервис показывал, какие курсы выбрали другие студенты. Затем появился Facemash, где сравнивали привлекательность студентов по фотографиям из университетских каталогов. Сайт собрал около 22 тысяч голосов от примерно 450 посетителей и был закрыт после скандала. Год спустя Цукерберг запустил TheFacebook — каталог для студентов Гарварда с регистрацией через университетскую почту, личными страницами и возможностью добавлять друзей. Сервис быстро распространился по кампусу и другим университетам, а команда переехала в Пало-Альто.

В сентябре 2006 года регистрация в Facebook* стала открыта для всех желающих, а не только для студентов. До этого социальная сеть уже насчитывала миллион аккаунтов: такой отметки сервис достиг к декабрю 2004 года. При этом Цукерберг не был изобретателем социальных сетей — к тому моменту уже работали Friendster и MySpace, однако именно его проект сделал настоящие имена, списки друзей и персональные ленты привычной частью интернета.

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